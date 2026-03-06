ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta olduğu gibi bu hafta da tüm hızıyla devam ediyor.
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü!
Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren anlar! Genç aşık Berat, Sude’ye olan aşkını kanıtlamak için öyle bir hamle yaptı ki görenler kulaklarına inanamadı. Öldürülen babanın doğum tarihini göğsüne kazıtan Berat’ın açıklamaları gündemi sarstı!
ATV ekranlarının zirveden inmeyen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', son bölümüyle yine izleyiciyi kendine bağlamayı başardı. Stüdyonun konuğu olan genç aşık Berat, paylaştığı detaylarla izleyenlerde hayret uyandırdı. Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü gündemdeki yerini korurken, Berat’ın göğsüne kazıttığı dövme yayının en çok konuşulan anı oldu.
Bu hafta Müge Anlı'da Ramazan Arıkan'ın ölümü araştırıldı
Yayında Ramazan Arıkan’ın vefatı üzerindeki sis perdesi aralanmaya çalışılırken, genç aşık Berat’ın itirafları stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı.
Sude Arıkan’ın canlı yayına dahil olmasıyla birlikte, Berat’ın aktardığı detaylar stüdyodaki tüm dengeleri değiştirerek gündemin odağına yerleşti.
Berat, Sude'ye duyduğu aşkın bir kanıtı olarak, sevgilisinin babasına ait doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını dile getirdi.
Berat dövmeyle ilgili yaptığı açıklamayla da medyaya viral oldu.
Berat şunları söyledi: "Yanında hissetsin diye babasının doğum tarihini yaptırdım. Babasının kaybından sonra üzüntü yaşıyordu, sürpriz yapmak istedim. Kalbimde dövmesi... Sude'nin de gözlerini enseme yaptırdım."