Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/9
Anasayfa Magazin Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü!

Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü!

Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren anlar! Genç aşık Berat, Sude’ye olan aşkını kanıtlamak için öyle bir hamle yaptı ki görenler kulaklarına inanamadı. Öldürülen babanın doğum tarihini göğsüne kazıtan Berat’ın açıklamaları gündemi sarstı!

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 1

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta olduğu gibi bu hafta da tüm hızıyla devam ediyor.

1 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 2

ATV ekranlarının zirveden inmeyen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', son bölümüyle yine izleyiciyi kendine bağlamayı başardı. Stüdyonun konuğu olan genç aşık Berat, paylaştığı detaylarla izleyenlerde hayret uyandırdı. Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü gündemdeki yerini korurken, Berat’ın göğsüne kazıttığı dövme yayının en çok konuşulan anı oldu.

2 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 3


Bu hafta Müge Anlı'da Ramazan Arıkan'ın ölümü araştırıldı

3 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 4

Yayında Ramazan Arıkan’ın vefatı üzerindeki sis perdesi aralanmaya çalışılırken, genç aşık Berat’ın itirafları stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı.

4 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 5

Sude Arıkan’ın canlı yayına dahil olmasıyla birlikte, Berat’ın aktardığı detaylar stüdyodaki tüm dengeleri değiştirerek gündemin odağına yerleşti.

5 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 6

Berat, Sude'ye duyduğu aşkın bir kanıtı olarak, sevgilisinin babasına ait doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını dile getirdi.

6 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 7

Berat dövmeyle ilgili yaptığı açıklamayla da medyaya viral oldu.

7 8
Müge Anlı'nın konuğu Berat’tan şaşırtan hamle: O dövme gündeme bomba gibi düştü! - Resim: 8

Berat şunları söyledi: "Yanında hissetsin diye babasının doğum tarihini yaptırdım. Babasının kaybından sonra üzüntü yaşıyordu, sürpriz yapmak istedim. Kalbimde dövmesi... Sude'nin de gözlerini enseme yaptırdım."

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro