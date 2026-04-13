Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret kapsamında faaliyet gösteren yemek sipariş platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi devreye aldı. 13 Nisan 2026 tarihli açıklamaya göre, platformların restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri artık açık ve şeffaf şekilde bildirilecek.

Düzenleme ile yalnızca genel ücret şeffaflığı değil, indirimli ve kampanyalı satışlarda uygulanan komisyon sistemine de netlik getirildi. Buna göre, indirim yalnızca restoran tarafından yapıldığında komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin restoran ve platform tarafından birlikte karşılanması durumunda ise komisyon, tüketicinin ödediği tutara yalnızca platformun sağladığı indirim kısmı eklenerek belirlenecek.

Bakanlık, bu adımla daha önce karmaşık olduğu belirtilen komisyon hesaplama süreçlerinin sade, anlaşılır ve hakkaniyete dayalı bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Böylece hem restoranlar hem de platformlar açısından daha öngörülebilir bir mali yapı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli unsuru ise kampanya, indirim, reklam ve ek hizmet uygulamalarında “gönüllülük” ilkesinin getirilmesi oldu. Restoranlar artık bu tür uygulamalara zorunlu olarak dahil edilemeyecek; katılım tamamen işletmenin onayına bağlı olacak. Katılım sağlamayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanamayacak.

Ayrıca, platformlar tarafından sunulan ek hizmetlerin de tamamen restoranın onayına bağlı olması sağlandı. İşletmeler, verdikleri onayı istedikleri zaman geri çekebilecek. Bu düzenleme ile piyasa aktörleri arasındaki güç dengesinin daha adil bir zemine oturtulması amaçlanıyor.

Bakanlık açıklamasında, yapılan düzenlemelerin yalnızca mevcut sorunları çözmekle kalmayacağı, aynı zamanda elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven ve istikrarı güçlendireceği vurgulandı. Şeffaflığın arttığı, ticari ilişkilerin netleştiği ve tarafların haklarının dengeli şekilde korunduğu yeni dönemde sektörün daha sağlıklı büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların da yakından takip edileceğini ve gerekli görülmesi halinde ilave düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.