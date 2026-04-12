Tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte paket tur ve erken rezervasyon taleplerinde artış yaşanıyor. Ancak bu artış, beraberinde mağduriyetleri de getiriyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumak için önemli uyarılar yayımladı.
Tatil planı yapanlar dikkat: Paket turda 30 gün kuralı
Ticaret Bakanlığı, artan şikayetler üzerine paket tur ve erken rezervasyonlara ilişkin kritik uyarılarda bulundu. 30 gün kala iptalde kesintisiz iade hakkından sahte site tuzaklarına kadar tatilcinin bilmesi gereken tüm detaylar paylaşıldı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
30 GÜN KURALI
En kritik haklardan biri “fesih hakkı”.
Eğer tur tarihine en az 30 gün kala iptal ederseniz, vergi gibi yasal kesintiler dışında ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilirsiniz.
SON DAKİKA İPTALİ
30 günden daha az süre kala iptal durumunda da tüketici tamamen korumasız değil.
Hastalık veya kaza gibi belgelenebilir durumlarda, zorunlu masraflar dışındaki ücret iade edilmek zorunda.
14 GÜN DETAYI
İptal edilen paket turların bedeli, yasal olarak en geç 14 gün içinde tüketiciye ödenmek zorunda.
Bu süreyi aşan firmalar hakkında işlem yapılabiliyor.
SAHTE SİTELERE DİKKAT
Sosyal medyada sunulan “aşırı ucuz” tatil fırsatları büyük risk taşıyor.
Satın alma öncesinde acentenin TÜRSAB kaydı ve sitenin ETBİS’e kayıtlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
REKOR CEZALAR
Denetimlerde kurallara uymayan firmalara ağır cezalar kesiliyor.
Geçen yıl 30 firmaya 38 milyon TL’nin üzerinde ceza uygulanırken, bu yılın ilk aylarında ceza miktarı 8 milyon TL’yi geçti.
HAK ARAMA YOLLARI
Mağduriyet durumunda başvuru yolları da net:
186 bin TL altı için Tüketici Hakem Heyeti
186 bin TL üstü için arabuluculuk sonrası Tüketici Mahkemesi