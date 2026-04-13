Otomotiv sektöründe dikkat çeken bir personel hamlesi geldi. Maliyetleri düşürmek isteyen dev şirket, işten çıkarma yerine çalışanlara yüksek tazminat teklif ederek kadrosunu küçülttü.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, zorunlu işten çıkarma yasağına rağmen farklı bir yöntemle personel azaltımına gitti. Şirket, “Next Level Performance” adlı tasarruf programı kapsamında çalışanlara yüksek tazminat teklif etti.

Bu tekliflerin ardından Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki süreçte yaklaşık 5 bin 500 çalışan gönüllü olarak istifa etti.

Özellikle üretim dışı birimlerde çalışan yaklaşık 40 bin kişiyi hedef alan uygulamada, bazı çalışanlara sunulan tazminat paketlerinin 500 bin euroyu aştığı ifade edildi.

5 MİLYAR EUROLUK PLAN

Şirketin bu adımı, 2027 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan 5 milyar euroluk tasarruf hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Mercedes-Benz, yalnızca personel giderlerini azaltarak yılda yaklaşık 1 milyar euro tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

YENİ MODEL KURULUYOR

Yüksek tazminatlarla kadrolarını küçülten şirket, aynı zamanda operasyonlarının bir bölümünü yurt dışına kaydırarak daha düşük maliyetli ve verimli bir yapı kurmayı hedefliyor.