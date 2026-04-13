Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Petrol, altın ve gümüşte son durum: Masadan sonuç çıkmadı, piyasalar ateş topu
ABD-İran arasında hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve kalıcı barış anlaşmasının sağlanamaması piyasaları hareketlendirdi. Altın elde ettiği yükselişin ardından tekrar çakıldı, petrol yeniden yükseldi. İşte gümüş, kripto ve dolarda son durum...Derleyen: Hava Demir
Spot altın, yüzde 0,8'e yakın düşüşle ons başına 4 bin 712 dolara geriledi. Seans içinde 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gören altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı.
ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 kayıpla 4 bin 742 dolara indi.
Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın fiyatları yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla 6 bin 774 lira seviyesinden başladı.
Ons Altın Ne Kadar?
Barışın sağlanamamasıyla birlikte düşüşe geçerek 4.715 dolar seviyelerine geriledi.
Çeyrek Altın Ne Kadar?
İç piyasada 11.435 TL’den işlem görüyor.
Yarım Altın Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa yarım altın alış fiyatı 22504 TL, satış fiyatı 22897 TL
Dolar Kaç TL?
Doların bugünkü alış kuru 44,5985 TL, satış kuru 44,6304 TL
Euro Kaç TL?
Euronun bugünkü alış kuru 59,9101 TL, satış kuru 60,2723 TL .
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Riskli varlıklardan kaçış dalgasından en çok etkilenenlerden biri oldu. Barış anlaşmasının sağlanamamasıyla oluşan belirsizlik, kripto para piyasasında sert satışları beraberinde getirdi.
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 71.702 dolar son 24 saat içinde −0,30 yüzde düştü.
Gümüş Bugün Ne kadar?
Spot gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 74,23 dolara indi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.034,95 dolara düşerken, paladyum yüzde 1 yükselerek 1.535,77 dolara çıktı.
