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Kaynak: Haber Merkezi



Amasya / Cesarettin Tuzla / Yeniçağ

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, akademisyen Melike Tepecik, Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye ve gündeme taşımaya devam ediyor. Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde, yöre halkının tepkisine neden olan maden sondaj çalışmalarına ilişkin geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yaylasaray’da düzenlenen toplantıda çevre köylerin muhtarları, vatandaşlar ve İYİ Parti teşkilat yöneticileri bir araya geldi. Bölgedeki maden sondaj çalışmalarının olası etkilerinin ele alındığı toplantıda, köylülerin endişeleri ve talepleri doğrudan vatandaşların ve muhtarların görüşlerini dinleyen Akademisyen Melike Tepecik, sürecin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda hukuki ve toplumsal boyutlarıyla da yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tepecik, vatandaşların doğru ve zamanında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bölge halkının taleplerinin ilgili mercilere aktarılması ve sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“HALKIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR, ANKARA’YA TAŞIYOR”

İYİ Parti’de Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Melike Tepecik’in, elde edilen talepleri raporlayarak parti yönetimine sunacağını açıkladı.

Yaylasaray köyünde gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına İYİ Parti Taşova İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe yönetim kurulu üyeleri, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.