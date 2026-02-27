Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sürecin başındaki vaatler ile gelinen nokta arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Silah bırakma beklentisiyle başlayan iletişimin, teröristbaşından "demokrasi nasihati" dinleme noktasına evrildiğini savunan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece silahlarını teslim edecekler derken; Öcalan’dan üslup, demokrasi ve anayasa ile ilgili ilke dinlemek mecburiyetinde kaldınız. Sizin hissenize düşen şeye bakar mısınız? Öcalan demokratik inşa diyecek, siz de bunu utanmadan bir başarı gibi savunacaksınız."

'TERÖRİSTLE DEVLET EŞİTLENEMEZ'

42 yıldır süren terörle mücadelede ödenen bedelleri hatırlatan Anahtar Parti lideri, siyasetin devlet vakarını taşıyamadığını belirtti.

'MAŞALARLA MÜZAKERE OLMAZ'

"Biz maşalarla devletin konuşmaması gerektiğini savunduk. Teröristlerle memleketin geleceği müzakere edilemez." "Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir; bölgede hesabı olan organizasyonların maşasıdır." diyen Ağıralioğlu "Kürt Türkmensiz, Türkmen Kürtsüz olmaz; doğrudur. Ama Türkmen de Kürt de aposuz olur. Sen kardeşliğimizin karşısında hançersin!" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda duygusal anlar da yaşandı. Ağıralioğlu, yeni anne olan Beril Gümüş’e emekleri için teşekkür ederken, bayrağı devralan yeni Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Merve Kır Müftüoğlu’na rozetini taktı.

Ağıralioğlu, partisini "Anahtar Parti; siyasetin merkezine geçmişin kavgalarını değil, beraberliği koyan; düne değil yarına bakanların partisidir." diyerek tanımladı.