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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinde (AVM) yerli ve yabancı markalar arasında yaşanan fırsat eşitsizliğine sert tepki gösterdi. Yerli girişimcinin kendi ülkesinde yüksek kira ve aidat maliyetleri altında ezildiğini belirten Ağıralioğlu, mevcut sistemin Türk markalarının küresel ölçekte büyümesini engellediğini vurgulayarak esnafa yönelik reform vaatlerinde bulundu.

'AVM'LERDE KİRA VE AİDAT SİSTEMİ ŞEFFAF HALE GELECEK'

Ağıralioğlu, bugün bazı AVM’lerde yabancı markalara sağlanan teşvik ve kira avantajlarına karşılık yerli esnafın ağır mali yüklerle baş başa bırakıldığını ifade etti. Kazancını yatırıma ve üretime yöneltmek yerine kiraya harcamak zorunda kalan girişimcilerden dünyayla rekabet etmelerinin beklenemeyeceğini kaydeden Anahtar Parti Lideri, AVM’lerdeki kira ve aidat sistemini adil, makul ve şeffaf bir yapıya kavuşturacaklarını duyurdu.

'MAHALLE ESNAFINDAN KÜRESEL MARKALARA UZANACAK'

Düzenlemenin yalnızca büyük AVM’lerdeki markaları kapsamayacağını belirten Ağıralioğlu; mahalle esnafından küçük işletmelere, istihdam sağlayan girişimcilerden üreten vatandaşlara kadar tüm kesimlerin destekçisi olacaklarını vurguladı.

Devletin vazifesinin güçlünün önünü açıp kendi insanını rekabetin insafına terk etmek olmadığını hatırlatan Ağıralioğlu, Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusuyla yalnızca yabancı markaların iştahını kabartan bir pazar olarak kalamayacağını ve asıl hedeflerinin küresel pazarda yer alan Türk markaları çıkarmak olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"YERLİ ESNAF KENDİ MEMLEKETİNDE ÜVEY EVLAT OLMAYACAK!

Kendi memleketinde dükkân açan, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanımız; yabancı markadan daha ağır şartlarda ticaret yapmak zorunda kalmayacak. Bugün bazı AVM’lerde yabancı markalar gelsin diye kira avantajları, teşvikler sağlanıyor; bizim esnafımız, bizim girişimcimiz ise yüksek kirayla, aidatla, türlü maliyetle baş başa bırakılıyor. Sonra dönüp soruyoruz: Bizden neden dünya markası çıkmıyor? Nasıl çıksın?

Daha kendi memleketinde kendi markana nefes aldırmıyorsun. Kazandığını yatırıma, üretime, istihdama değil; kiraya, aidata harcatıyorsun. Sonra da bu insanlardan dünyayla rekabet etmelerini bekliyorsun. Olmaz! Biz buna razı değiliz. AVM’lerde kira ve aidat sistemini adil, makul ve şeffaf hâle getireceğiz. Yerli markalarımızın kendi ülkesinde dezavantajlı hâle getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ama bizim meselemiz yalnızca AVM’lerdeki markalarımız değildir. Mahallesinde kepenk açan esnaf da bizim meselemizdir. Küçük işletmesiyle ayakta kalmaya çalışan vatandaşımız da bizim meselemizdir. Üreten, yatırım yapan, yanında insan çalıştıran, kendi markasını kurmaya çalışan girişimcimiz de bizim meselemizdir.

Devletin vazifesi, güçlünün önünü daha da açıp kendi insanını rekabetin insafına terk etmek değildir. Devlet, çalışanının da üreteninin de yatırımcısının da arkasında duracaktır. Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın. Esnaf kazanınca çalışanı kazansın. Girişimcimiz büyüsün.

Yerli markalarımız güçlensin. Türkiye'nin markaları dünyanın caddelerinde, dünyanın alışveriş merkezlerinde yerini alsın. Türkiye, 85 milyonluk büyük bir pazar olarak yabancı markaların iştahını kabartan bir ülke olmakla yetinemez.

Biz pazar olmakla yetinmeyeceğiz; marka olacağız! Kendi insanımız üretecek. Kendi markamız büyüyecek. Dünyaya biz satacağız. Bu memleketin alın teri, bu memleketin sermayesi, bu memleketin müteşebbisi kendi vatanında üvey evlat muamelesi görmeyecek. Yerli esnafımız kendi memleketinde sahipsiz kalmayacak. Türkiye’nin alın teriyle büyüyen markaları, yarının dünya markaları olacak."