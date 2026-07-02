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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin sonuçlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, Türkiye'nin NATO'nun güney kanadında kritik bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kimin ne diyeceğine, Türkiye'ye ne denileceğine, Türkiye'den ne isteneceğine, Türkiye'nin başına bir çorap mı örüleceğine, her şeye bakacağız. Endişelerimiz var, süreci de hassasiyetle takip edeceğiz."

Ağıralioğlu ayrıca Avrupa'nın güvenlik mimarisi, NATO'nun rolü ve uluslararası kurumların yeniden şekillenmesi gerektiğini söyledi.

SINIR GÜVENLİĞİ VE MAVİ VATAN VURGUSU

Konuşmasında sınır güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Ağıralioğlu, Türkiye'nin sınırlarının korunmasına yönelik ilave tedbirlerin gerekli olduğunu belirtti.

Mavi Vatan'daki egemenlik haklarına ilişkin hassasiyetlerini dile getiren Ağıralioğlu, kıta sahanlığına yönelik ihlaller yaşandığını ifade ederek bu konuda daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Ağıralioğlu, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Süreç kapsamında yapılan bazı açıklama ve mitinglere tepki gösteren Ağıralioğlu, terör örgütü yöneticilerinin kullandığı söylemlere karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

TÜİK'İN İŞSİZLİK VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerine de değinen Ağıralioğlu, geniş tanımlı işsizliğin arttığını öne sürerek işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Genç işsizliği, emekli maaşları ve asgari ücret konularında da değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, ekonomik sorunların öncelikli gündem olması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK YÖNETİME İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve ekonomi alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Memleket şu anda bütün istatistiklerde fark ediliyor ki yönetilemiyor. Demokrasi standartlarımız bozuluyor, hukuk standartlarımız bozuluyor. Memleketin acilen sorunları çözebilme kabiliyeti olan bir yönetime ihtiyacı vardır."

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları, NATO Zirvesi hazırlıkları, güvenlik politikaları ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.