Nüfus artış hızının düşüş sebebini kötü ekonomi yönetimine bağlayan Ağıralioğlu, bu gidişatın suç oranlarını artırdığına, toplumsal ahlakı çökerttiğine değindi.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vergi dilimlerinde yapmış olduğunuz değişikliklerden tutun da ekonomiyi yönetirken başvurmuş olduğunuz tüm adımlar orta direği, Türk toplumunun taşıyıcı kolonu olan “sade vatandaşı” eziyor.

Bugün yaşadığımız kronik sorunlar da sizin bu tercihlerinizden kaynaklanıyor.

Bir örnek vermemiz gerekirse; insanları daracık dairelerde, maaşının yarısını kiraya vererek yaşamaya mecbur edip, neden nüfus artış hızımız düştü diyemezsiniz.

Orta direğin yıkılması, gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleşmesi, değer setlerimizi erozyona uğratmakta; bu kırılım suç oranlarının artmasına, toplumsal ahlakımızın çökmesine sebep olmaktadır.

Anahtar Parti, önümüzdeki seçim değil; geleceğim, gençliğim milletim diyenlerin partisidir.