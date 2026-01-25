Anahtar Parti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara’da partisinin tarım vizyonunu tanıtan programa katıldı.

Gündeme ilişkin konulara yönelik konuşan Ağıralioğlu, "Torpilin, kayırmacılığın, adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimin sonu olacak bir sistem inşa edilecek. Hep beraber oraya yürüyoruz. Şu anda bütün anket ortalamalarının ilk 5 içinde gösterdiği partiyiz" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun açıklaması şöyle:

'İLK 5 PARTİ İÇİNDEYİZ'

"Her rengiyle memleket bizim. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bırakmak için; adaletle yaşanabilir bir memleket, adil paylaşılabilir bir memleket, iyi üretimle ayağa kaldırılabilir bir memleket, üretenin baş tacı edileceği, bilenlere sorulan, bilenlerin dediğinin yapılacağı bir memleket. Liyakatin esas alınacağı; torpilin, kayırmacılığın, adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimin sonu olacak bir sistem inşa edilecek. Hep beraber oraya yürüyoruz. Şu anda bütün anket ortalamalarının ilk 5 içinde gösterdiği partiyiz. 1'inci yılımız. Şimdi baraj hattından çıkıp Anahtar Parti'yi Türk siyasetinin yeni çekim yönetim merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki dönem bu yarışta biz varız, bu hizmet kervanında biz de varız diye planlayacağız. AK Parti'nin ‘bize oy vermezseniz CHP geliyor ha’ demesine de CHP'nin ‘bize oy vermezseniz AK Parti kalıyor ha’ demesine de şöyle itiraz ediyoruz. Gelir ha ile kalır ha arasına sıkışmış memlekete müjde veriyoruz! Plan geliyor, program geliyor, nezaket geliyor, saygı geliyor, hukuk geliyor, adalet geliyor, terbiye geliyor; memleketini ayırmadan, kayırmadan sarıp sarmalama asaleti geliyor."