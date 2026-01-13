Suriye ve İran'daki gelişmelere yönelik yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi ifade eden Ağıralioğlu, "Bir oldu bittiyle karşı karşıya kalabiliriz. Aradaki boşlukları Suriye'de PYD'nin doldurduğu gibi orada PJAK’ın doldurmasına şahit olabiliriz" diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuşatıldığını ifade etti.

"TÜRK MİLLETİ KUŞATILDI"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Suriye ve İran'daki gelişmelere ilişkin "Yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakılabiliriz. Bir oldu bittiyle karşı karşıya kalabiliriz. Aradaki boşlukları Suriye'de PYD'nin doldurduğu gibi orada PJAK’ın doldurmasına şahit olabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuşatıldığını görüyoruz. Türk milletinin kuşatıldığını görüyoruz. Bu kuşatmada bizi kuvvetli yapacak olan şey, gördük, görüyoruz değil güçlü devlet, güçlü millet olmak için yürüyoruzdur. Dünyaya cevabınız kınadık, protesto ediyorduktan daha anlamlı olacaksa ülkenizi ayağa kaldıracaksınız" dedi.

BAHÇELİ'YE SDG GÖNDERMESİ

"Devlet Bey'in Terörsüz Türkiye diye başlattığı sürecin aslında olmayacağını, makul bir zemine oturmayacağını, buradan başarı sağlanamayacağını, bu İsrail'in güvenlik programına hizmet edeceğini, SDG'ye, PYD'ye verilmiş silahları alabilmeyi başaramazsanız bu planın İsrail'in bölgedeki hesaplarına hizmet edeceğini söylemiştik. Şimdi oraya geldiler. Şimdi sanki ilk defa görüyorlarmış gibi şöyle cümleler kuruyorlar. Efendim ‘SDG'nin, PYD'nin İsrail'in kontrolüne girdiği görülmüştür’ Devlet Bey'imiz buyurdu yani. Sanki bu kadar silahı daha önce onlara biz vermiştik. O yüzden Türkiye Cumhuriyet Devleti ayağa kalkacak. Önümüzde çok çetin zamanlar var."