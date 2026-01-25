TFF 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında bugün saat 16.00’da Sivasspor, evinde Amed SK’yı konuk edecek. İç Anadolu ekibinin taraftarı maç öncesinde anlamlı bir duruş sergiledi.

Sivasspor, Amedspor maçı öncesinde, Mustafa Kemal Atatürk ve İttihat ve Terakki’nin şanlı komutanlarının yer aldığı pankartı stada astı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 28 puan topladı.

Ayrıca Sivasspor, ligde oynadığı son maçta Bodrum FK karşısında 2-1'lik kritik bir galibiyet almıştı. İç Anadolu ekibinin gollerini; Uğur Çiftçi ve Bekir Böke'den gelmişti.