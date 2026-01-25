TFF 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında bugün saat 16.00’da Sivasspor, evinde Amed SK’yı konuk edecek. İç Anadolu ekibinin taraftarı maç öncesinde anlamlı bir duruş sergiledi.

Yiğidolar sahada duruşunu gösterdi: Sivasspor – Amedspor maçı öncesi - Resim : 1

Sivasspor, Amedspor maçı öncesinde, Mustafa Kemal Atatürk ve İttihat ve Terakki’nin şanlı komutanlarının yer aldığı pankartı stada astı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 28 puan topladı.

Ayrıca Sivasspor, ligde oynadığı son maçta Bodrum FK karşısında 2-1'lik kritik bir galibiyet almıştı. İç Anadolu ekibinin gollerini; Uğur Çiftçi ve Bekir Böke'den gelmişti.