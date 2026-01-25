Yeniçağ Gazetesi
25 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı

Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı

Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler, dün oynanan "Villarreal-Real Madrid" maçında gösterdiği performansla İspanya basınında manşetlerde yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 1

REAL MADRID GALİP

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Goller Mbappe'den geldi.

1 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 2

ARDA 11'DEYDİ

Arda Güler, Real Madrid formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 78. dakikada Brahim Diaz'a yerini bıraktı

2 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 3

BASINDAN ÖVGÜ

Öte yandan Real Madrid'in Villarreal galibiyetinin ardından dünya basını, milli yıldızımızın performansına geniş yer ayırdı.

3 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 4

Yapılan değerlendirmelerde, milli futbolcunun performansı övgüyle anlatıldı. İşte o başlıklar...

4 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 5

AS

"Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun"

5 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 6

MARCA

"Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi"

6 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 7

MUNDO DEPORTİVO

“Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu"

7 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 8

SPORT

"Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı"

8 9
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı - Resim: 9

KARNESİ

Bu sezon şimdiye dek Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda, takımına 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro