Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya basınında manşetlerde yer aldı

REAL MADRID GALİP
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Goller Mbappe'den geldi.
REAL MADRID GALİP
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Goller Mbappe'den geldi.
ARDA 11'DEYDİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 78. dakikada Brahim Diaz'a yerini bıraktı
BASINDAN ÖVGÜ
Öte yandan Real Madrid'in Villarreal galibiyetinin ardından dünya basını, milli yıldızımızın performansına geniş yer ayırdı.
Yapılan değerlendirmelerde, milli futbolcunun performansı övgüyle anlatıldı. İşte o başlıklar...
AS
"Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun"
MARCA
"Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi"
MUNDO DEPORTİVO
“Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu"
SPORT
"Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı"
KARNESİ
Bu sezon şimdiye dek Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda, takımına 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.