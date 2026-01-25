Yeni sponsorluk anlaşmasına imza atan Fenerbahçe, resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, teknoloji operasyonlarını güçlendirmek ve hizmet sürekliliğini artırmak amacıyla ITserv Technology ile stratejik bir iş birliğine imza atıyor.



Bu kapsamda, ITserv Technology’nin yeni nesil izleme ve operasyon yönetim platformu ITOC360, stadyumumuz, tesislerimiz ve dijital platformlarımız dâhil olmak üzere Kulübümüzün tüm teknoloji ekosisteminde hayata geçirilecektir.



Yapay zekâ destekli izleme, alarm yönetimi ve raporlama yetkinlikleri sayesinde teknoloji altyapımız 7/24 izlenebilir ve yönetilebilir hale gelecektir.



Söz konusu iş birliğiyle; operasyonel görünürlüğün artırılması, olası kesintilerin önceden tespit edilmesi ve özellikle maç günü operasyonlarında hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



Bu adım ile Kulübümüz, saha dışında da güçlü, sürdürülebilir ve ileri seviye bir teknoloji operasyon modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.



ITserv Technology’e Büyük Fenerbahçe Ailemize hoş geldin diyor, bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.



İş birliğimize ilişkin imza töreni 27 Ocak Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde, Genel Sekreterimiz Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Yılmaz ve ITserv Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan Erdoğan’ın katılımlarıyla saat 13.00’te basına açık olarak gerçekleştirilecektir.