Dünyanın en eski 24 şehri belli oldu: Türkiye'den iki kadim şehir listede...

Şam (Suriye)

Dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri kabul edilen Şam, yaklaşık 11.000 yıl öncesine uzanan izler taşır. Arami, Roma, Bizans, Emevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamış, Umayyad Camii gibi eserlerle zenginleşmiştir. Bugün Suriye'nin başkenti olarak kültürel ve ticari bir merkez olmayı sürdürüyor.