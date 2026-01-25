Arkeolojik veriler ve tarihî kayıtlar doğrultusunda hazırlanan sıralamada, binlerce yıllık kesintisiz geçmişe sahip kentler öne çıkıyor.
Dünyanın en eski 24 şehri belli oldu: Türkiye'den iki kadim şehir listede...
İnsanlık tarihinin derin izlerini taşıyan dünyanın en eski şehirleri belirlendi. Arkeolojik kazılar, yazılı kaynaklar ve akademik araştırmalara dayanılarak oluşturulan listede, Türkiye'den iki kadim yerleşim de kendine yer buldu. İşte dünyanın en eski şehirleri...Taner Yener
Türkiye'den iki kadim kent, dünyanın en eski şehirleri arasında gösterildi.
İşte listede yer alan şehirler:
Şam (Suriye)
Dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri kabul edilen Şam, yaklaşık 11.000 yıl öncesine uzanan izler taşır. Arami, Roma, Bizans, Emevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamış, Umayyad Camii gibi eserlerle zenginleşmiştir. Bugün Suriye'nin başkenti olarak kültürel ve ticari bir merkez olmayı sürdürüyor.
Eriha (Filistin)
Yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayanan dünyanın en eski yerleşimlerinden Eriha, Neolitik dönemde duvarlar ve kulelerle korunmuş bir proto-şehir olarak bilinir. Birçok medeniyetin katmanlarını barındırır; bugün Filistin'de turistik ve tarımsal bir merkezdir.
Byblos (Lübnan)
MÖ 7000-5000 yıllarına uzanan Byblos, Fenike uygarlığının en önemli liman kentlerinden biriydi. Papirüs ticaretiyle Yunanlara "kitap" (biblos) kelimesini verdi. UNESCO mirası olan kale, tapınak ve nekropol kalıntılarıyla ünlüdür; bugün turizm odaklıdır.
Halep (Suriye)
MÖ 6000'lere uzanan Halep, Mezopotamya-Akdeniz ticaret yollarının kesişiminde stratejik bir merkezdi. Kale, çarşılar ve Umayyad Camii gibi eserlerle zenginleşti. İç savaşta ağır hasar görse de, tarihî dokusuyla dünyanın en eski kentlerinden biri olmaya devam ediyor.
Atina (Yunanistan)
MÖ 5000'lere dayanan Atina, Batı medeniyetinin beşiği olarak demokrasi, felsefe ve sanatın doğduğu yerdir. Akropolis, Parthenon ve antik agora gibi yapılarla ünlüdür. Bugün Yunanistan'ın başkenti ve kültürel bir başkenttir.
Varanasi (Hindistan)
MÖ 1800'lere uzanan Varanasi, Hinduizmin en kutsal şehri ve dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir. Ganj Nehri kıyısındaki ghats'larda ritüeller sürer; tapınaklar, öğrenim merkezleri ve manevi atmosferiyle milyonları çeker.
Plovdiv (Bulgaristan)
Avrupa'nın en eski kentlerinden Plovdiv, MÖ 6000'lere dayanan Trak yerleşimiyle başlar. Roma tiyatrosu, Osmanlı evleri ve antik kalıntılarla doludur. Bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri ve kültürel bir merkezdir.
Kerkük (Irak)
MÖ 2200'lerde Asur başkenti Arrapha olarak bilinen Kerkük, 5000 yıllık kale kalıntıları barındırır. Petrol zengini bölgede stratejik öneme sahiptir; tarih boyunca Pers, Roma ve Osmanlı egemenliklerini görmüştür.
Feyyum (Mısır)
MÖ 5000'lere uzanan Feyyum, Nil Vadisi'nde antik tarım ve sulama sistemleriyle ünlüdür. Orta Krallık döneminde gelişen şehir, piramitler ve göl çevresindeki yerleşimlerle bilinir; bugün tarım ve turizm odaklıdır.
Filibe (Bulgaristan)
Plovdiv'in eski adı olan Filibe, aynı antik Trak-Roma mirasını taşır. Roma amfitiyatrosu ve Osmanlı mimarisiyle zenginleşmiştir. Bulgaristan'ın kültürel başkenti olarak festivaller ve tarihî turizme ev sahipliği yapar.
Cadiz (İspanya)
MÖ 1100'lerde Fenikeliler tarafından kurulan Cadiz, Batı Avrupa'nın en eski şehri olarak kabul edilir. Limanıyla ticaret merkezi olmuş, Roma ve Mağribi etkileri taşır; bugün Endülüs'ün canlı bir sahil kentidir.
Erbil (Irak)
MÖ 6000'lere uzanan Erbil, UNESCO mirası kale höyüğüyle ünlüdür. Asur, Pers, Moğol ve Osmanlı dönemlerini yaşamış; Kürt kültürünün merkezi olarak modern gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çeker.
Çatalhöyük (Konya)
MÖ 7500-5600 arası Neolitik proto-şehir olan Çatalhöyük, dünyanın en eski yerleşimlerinden biridir. Duvar resimleri, ev tapınakları ve eşitlikçi toplum yapısıyla ünlüdür; UNESCO mirası olarak insanlık tarihinin önemli bir örneğidir.
Gaziantep (Türkiye)
MÖ 3650'lere uzanan Gaziantep, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kale ve mozaiklerle zengindir. UNESCO gastronomi şehri olarak baklava ve kebaplarıyla ünlüdür; bugün Türkiye'nin güneydoğu ticaret ve kültür merkezidir.
Lizbon (Portekiz)
MÖ 1200'lerde Fenikelilerce kurulan Lizbon, Roma, Mağribi ve Keşif Çağı etkileri taşır. Tejo Nehri kıyısındaki tramvaylar, fado müziği ve tarihi mahalleleriyle Avrupa'nın en eski başkentlerinden biridir.
Larnaka (Kıbrıs)
Fenike kökenli Larnaka (eski Citium), MÖ 1300'lere uzanır. Aziz Lazarus Kilisesi ve tuz gölüyle ünlüdür; bugün Kıbrıs'ın önemli liman ve turizm merkezlerinden biridir.
Beyrut (Lübnan)
MÖ 5000'lere dayanan Beyrut, Fenike, Roma ve Osmanlı dönemlerini görmüştür. Üniversiteleri ve gece hayatıyla "Orta Doğu'nun Paris'i" olarak bilinirdi; bugün yeniden yapılanma sürecindedir.
Kudüs (Filistin)
MÖ 4000'lere uzanan Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın kutsal şehridir. Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı ve Kutsal Kabir Kilisesi gibi mekanlarla milyonları çeker; tarih boyunca çatışma ve barışın simgesi olmuştur.
Sayda (Lübnan)
Fenike'nin önemli liman kentlerinden Sayda, MÖ 4000'lere uzanır. Mor boya ve cam üretimiyle ünlüydü; İskender ve Haçlılar dönemlerini yaşadı. Bugün sahil şehri olarak turizme açıktır.
Sur (Lübnan)
Fenike'nin en güçlü kentlerinden Sur, MÖ 2750'lere dayanan limanıyla Akdeniz ticaretini domine etti. Büyük İskender'in ünlü kuşatması burada gerçekleşti; UNESCO mirası kalıntılarıyla dikkat çeker.
Belh (Afganistan)
MÖ 2000'lere uzanan Belh, "Binlerce Kubbe Şehri" olarak bilinir. Zerdüştlük, Budizm ve İslam merkezlerinden biriydi; İpek Yolu üzerinde önemli bir duraktı. Bugün tarihi kalıntılarıyla ünlüdür.
Luyang (Çin)
MÖ 2070'lerde Xia Hanedanı'ndan beri başkentlik yapan Luoyang, Çin'in en eski sürekli yerleşimlerinden biridir. Longmen Mağaraları ve beyaz at tapınağıyla Budizm'in yayıldığı yerdir.
Thebes (Yunanistan)
Antik Yunan'da Thebes (bugün Thiva), MÖ 3000'lere uzanan mitolojik ve tarihî öneme sahiptir. Oedipus efsanesi ve Kadmos'un kurduğu şehir olarak bilinir; arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir merkezdir.
Cholula (Meksika)
MÖ 2000'lere dayanan Cholula, dünyanın en büyük piramidiyle ünlüdür. Üzerine kilise inşa edilmiş dev piramit, Aztek öncesi uygarlıkların izlerini taşır; bugün Puebla yakınlarında turistik bir yerdir.