Kadın cinayetinin adresi bu kez İstanbul Şişli. Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'taki bir çöp konteynerinde çöpte malzeme arayan Okan Ç. tarafından siyah poşet içerisinde kafası kesik kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Parmak izi sorgusundan cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı. Cesedin bulunduğu yere 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerının yanındaki 2 valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKALLI 2 ERKEK DETAYI

Genç kadının cansız bedeninde yapılan incelemede sırtında 4 adet kesi olduğu, kafası ve bacaklarının bedenden ayrıldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde saat 19.00 sıralarında sokakta bulunan görgü tanığının, 2 sakallı erkek şüpheliyi çöp konteyneri önünde valizle beklerken gördüğünü iddia etti. Kadının siyah bir sweatshirt, siyah iç çamaşırı ile birlikte çarşafa sarılı halde bulunduğu belirtildi.

İTİRAF ETTİ

Şüphelileri D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29), yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Şüphelilerden birinin, maktulle aralarında duygusal ilişki olduğunu ve tartışma sonrası cinayeti işlediğini itiraf etti.

Öte yandan Kadincinayetlerinidurduracagiz Platformu'nun verilerine göre, 2025 yılında 294 kadın katledildi, 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar isyan ettiren kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere 'caydırıcı cezalar' verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.