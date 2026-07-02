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Kaynak: AA

Kadın cinayetleri engellenemiyor. Feci olay Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda vakit geçirdikten sonra tekerlekli sandalyesiyle evin içine girdi.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE YARDIM İSTEDİ

Evin içine giren Ali Karaca, eşi Faize Karaca'yı (77) kanlar içinde yerde yatarken buldu. Balkona çıkan yaşlı adam, komşularından yardım istedi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faize Karaca'nın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALTINLARI DA ÇALINMIŞ

Faize Karaca'ya ait altınların da çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri, cinayet ve hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.