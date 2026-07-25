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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Partinin Kurucular Kurulu ilk toplantısı Ankara Anadolu Kulübü’nde yapılırken, Özel oy birliği ile Yeni Partinin Genel başkanı seçildi. Toplantıda partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belli oldu.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Yeni Partinin Kurucular Kurulu ve Parti Meclisinde yer almasının ardından Merkez Yürütme Kurulunda da (MYK) önemli bir görev üstlendi.

Tüzün toplantıda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.