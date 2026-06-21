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Kaynak: İHA

Yüksek mahkeme, izin günlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren vaktini evinde geçirmek yerine sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla olan, eşini sosyal ortamlarda ve özel günlerde yalnız bırakan kocayı "ağır kusurlu" buldu ve kadın eşe tazminat ödemesine hükmetti.

Bursa'da başlayıp Yargıtay'a kadar uzanan boşanma süreci, karşılıklı açılan davalarla Aile Mahkemesi'ne taşındı. Davacı-karşı davalı kadın eşin mahkemeye sunduğu dilekçede, evlilik birliği süresince maruz kaldığı ekonomik ve psikolojik şiddet şu çarpıcı iddialarla yer buldu:

"MAAŞIN OLMASA SENİNLE EVLENMEZDİM"

-Ev ve Aile İhmali: Kocanın, özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehaneye giderek arkadaşlarıyla vakit geçirdiği, evi ve eşini ciddi şekilde ihmal ettiği belirtildi.

-Sosyal Yalnızlık: Kadının sosyal ortamlarda, bayramlarda ve özel günlerde sürekli yalnız bırakıldığı, aile birliğinin bu sebeple temelinden sarsıldığı vurgulandı.

-Ekonomik Sorumsuzluk: Evin elektrik, doğal gaz, kıyafet ve seyahat gibi temel giderlerini kadının tek başına karşıladığı, kocanın ise "Maaşın olmasa seninle evlenmezdim" diyerek çıkar odaklı yaklaştığı öne sürüldü.

-Psikolojik Şiddet ve Hakaret: Kadının dış görünüşü üzerinden sistematik hakaretlere uğradığı; saç dökülmesi sebebiyle eşinin kendisine "Kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım, gözüm kör mü oldu" şeklinde ağır psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi.

Dilekçede, tarafların boşanmalarının yanı sıra kadın eş lehine 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat ödenmesi talep edildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: TAZMİNAT ÖDENECEK

Yerel mahkemenin ardından dosyanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evini ihmal ederek vaktinin çoğunu kahvehanede geçiren erkeğin davranışlarını hukuka aykırı ve evlilik birliğine zarar verici buldu.

Yüksek mahkeme, eşini yalnızlığa iten ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kocayı "ağır kusurlu" sayarak, bu durumun boşanmada kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına ve maddi/manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Bursalı vatandaşlar ve hukukçular kararı farklı açılardan değerlendirdi. Bir kısım vatandaş evlilik içi sorumlulukların önemine dikkat çekerek kararı son derece haklı bulurken, bir kısım ise sosyal hayat sınırlarının hukuki olarak esnetilmesini tartışmaya açtı. Ancak hukukçular, Yargıtay'ın bu kararının bundan sonra benzer gerekçelerle açılacak boşanma davalarında güçlü bir emsal teşkil edeceğinin altını çiziyor.