Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

89 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğe ilişkin davada nihai karar Yargıtay’dan çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Aturner'in haberine göre, Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin evliliğin iptaline yönelik kararlarını onaylayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı.

Böylece, daha önce istinaf tarafından da hukuka uygun bulunan iptal kararı kesinleşmiş oldu. Kararın ardından Emine Alangoya’nın bugünden itibaren “Kıraç” soyadını kullanamayacağı öğrenildi.

Süreç, İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın, babasının 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç’ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi, 18 Temmuz 2025’te verdiği kararda, Kıraç’ın evlilik tarihinde ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve hukuki fiil ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetmişti.

Kararın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin delilleri usulüne uygun değerlendirdiğini belirterek başvuruları esastan reddetmiş, evlenme sırasında Kıraç’ın ayırt etme gücünden yoksun ve fiil ehliyetinden yoksun olduğunun tespit edildiğini vurgulamıştı.

Dosyanın son olarak Yargıtay’a taşınmasının ardından, yüksek mahkeme de önceki kararları onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı. Böylece dava süreci Yargıtay kararıyla sonuçlanmış oldu.