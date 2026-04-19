Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Yaralı ve bitkin halde olduğu belirtilen bir atmaca, mahallede park halindeki bir aracın içine girerek sığındı.

Olay, Kuzuculu Mahallesi’nde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, uçamayan ve yaralı olduğu görülen atmacanın aracın içine girdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek atmacayı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Ardından koruma amaçlı kafese alınan kuş güvenli şekilde taşındı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı atmaca, sağlık kontrolleri ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.