Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldı. Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldının ardından görevinden ayrıldı.
Kaynak: ANKA
