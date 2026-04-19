İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi’nde hayata geçirilen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesiyle ilgili olduğu belirtildi. Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, projede yer alan yüksek maliyetli “çelik kiriş” imalatlarının daha düşük maliyetli prefabrik “betonarme kiriş” imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu değişiklik sonucunda yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız kazanç sağlandığı ve bunun kamu zararına neden olduğu ifade edildi.

ZARARIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTENDİ

Habere göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılan işin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu kaydedildi. İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediği yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Toplamda 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı’ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesinin talep edildiği, zararın karşılanmaması durumunda sorumlular hakkında tazmin sürecinin başlatılacağı bildirildi.