Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan olay, 8 yıl önceki cinayeti yeniden gündeme taşıdı. Kardeşini öldüren kişinin cezaevinden tahliye edilmesinin ardından harekete geçen M.K., sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.

Olay, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım satımı yapan Osman K., tartıştığı Emre Pirinçustası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye edildi.

Tahliyenin ardından cadde üzerinde yürüyen Pirinçustası, Osman K.’nin ağabeyi M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabancayla 5 el ateş ettiği, kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Pirinçustası olay yerinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pirinçustası’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

SİLAHLA YAKALANDI

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan M.K.’nın aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bıraktığı, daha sonra yaya olarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.