Küresel finans sisteminin önde gelen kurumları, olası bir banka iflasının dünya piyasalarına etkisini ölçmek amacıyla Washington’da kapsamlı bir kriz tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) başta olmak üzere çok sayıda düzenleyici kurum, kapalı kapılar ardında yapılacak toplantıda koordinasyon kapasitesini test edecek.

LEHMAN BROTHERS BENZERİ SENARYO

Tatbikatta, 2008 küresel finans krizinin simgesi haline gelen Lehman Brothers benzeri büyük ölçekli bir banka çöküşü senaryosu ele alınacak. Amaç, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finans kuruluşunun batışı halinde ülkeler arası müdahale mekanizmalarının nasıl işleyeceğini görmek.

Uzmanlara göre bu çalışma, 2008 sonrası alınan önlemlere rağmen sistemik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

YENİ RİSK BAŞLIKLARI DA GÜNDEMDE

Tatbikatta yalnızca klasik bankacılık riskleri değil, son dönemde öne çıkan yeni tehditler de değerlendirilecek. Bunlar arasında yapay zekâ kaynaklı siber güvenlik riskleri, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin piyasalara etkisi ve hızla büyüyen özel kredi piyasaları bulunuyor.

Toplantının, ABD’de mevduat sigorta sistemiyle bilinen FDIC merkezinde yapılacağı belirtildi. Kurum, benzer uygulamaların 2008 krizinden sonra düzenli hale geldiğini açıkladı.