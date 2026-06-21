Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2025’in ocak-mayıs döneminde 9,5 milyon dolar olan ihracat geliri bu yıl önemli bir artış gösterdi.

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, yaprak sarma ihracatındaki yükselişte Egeli firmaların büyük payı olduğunu belirterek, Ege Bölgesi’nin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 80’e ulaştığını ifade etti.

Öztürk, bu başarının firmaların yeni pazarlara erişim, marka oluşturma ve katma değerli ürün geliştirme konularındaki performansını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yaprak sarmanın uluslararası perakende ve hazır gıda segmentlerinde de talep gördüğüne dikkat çeken Öztürk, orta vadede ihracatın 50 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.