Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince ilçesinde belirlenen adreslere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, ilçedeki 5 iş yeri ile 2 ev olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında el konulan malzemelerin listesi şu şekildedir:

54 bin 940 doldurulmuş makaron,

154 bin 400 boş makaron,

2 sigara sarma makinesi,

2 hava kompresörü,

7 güç motoru,

45 kilogram açık tütün,

570 paket 100 gramlık kapalı tütün,

5 paket 500 gramlık kapalı tütün,

3 paket 1000 gramlık kapalı tütün ile 600 adet kesilmiş tütün bandrol.

Yasa dışı imalat ve satış gerçekleştirdiği tespit edilen adreslerle ilişkili 6 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.