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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlarken, yapay zeka destekli simülasyonlar da şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı. Güncellenen verilere göre kupanın en büyük favorisi Fransa olarak gösterildi.

FRANSA ZİRVEDE

Yapay zeka tahminlerine göre Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali yüzde 24 ile ilk sırada yer aldı. Arjantin ve İspanya ise yüzde 14'erlik şansla ikinci basamağı paylaştı.

İLK 10 FAVORİ

Şampiyonluk ihtimalleri şu şekilde sıralandı:

Fransa – %24

Arjantin – %14

İspanya – %14

İngiltere – %10

Brezilya – %10

Portekiz – %6

Fas – %5

Kolombiya – %4

Norveç – %3

Meksika – %3



SON 16 HEYECANI BAŞLIYOR

Son 16 turunun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk olasılıklarının oynanacak karşılaşmaların ardından yeniden güncellenmesi bekleniyor.