Yapay zekâ etkileşimini dijital bir telsiz mantığından ("bas-konuş" veya "sen söyle, sonra ben bekleyip cevap vereyim") kurtarmak isteyen OpenAI, devrimsel bir güncellemeye imza attı. Şirket, ChatGPT Sesli Sohbet (Voice) özelliğinin arkasına yerleşecek yeni nesil ses modelleri GPT-Live serisini küresel olarak kullanıma sundu. Artık yapay zekâ ile konuşmak, telesekretere mesaj bırakmaktan ziyade gerçek bir insanla telefon görüşmesi yapmak gibi akıcı bir deneyim sunacak.

ARTIK SÖZÜ KESİLEBİLECEK: FULL-DUPLEX MİMARİSİ GELDİ

Eski Gelişmiş Sesli Mod (Advanced Voice Mode), sesi tek bir modelde hızlıca işlese de konuşmalar belirli sıralar halinde ilerliyordu. Kullanıcı duraksadığında veya arka planda bir gürültü olduğunda sistem bunu "cümle bitti" algılayıp yanlış zamanda araya girebiliyordu.

Yeni GPT-Live ise full-duplex (çift yönlü) mimariyle çalışıyor. Bunun anlamı şu: Yapay zekâ çıktı üretirken, eş zamanlı olarak sizi dinlemeye devam ediyor. Siz konuşurken araya girebiliyor, o konuşurken siz onun sözünü kesip yönlendirme yapabiliyorsunuz. Hatta kullanıcı düşünürken "hmm", "evet" gibi insani tepkiler vererek beklemeyi de biliyor.

ARKA PLANDA "ZEKÂ DEVRİ": SESLİ SOHBETTE GPT-5.5 VE WEB ARAMASI

GPT-Live modellerinin getirdiği en büyük inovasyonlardan biri, sesli sohbet sırasında zekâ tavanının sadece ses modelinin kapasitesiyle sınırlı kalmaması. Konuşma esnasında güncel bir bilgiye, web aramasına veya derin bir mantık yürütmeye ihtiyaç duyulduğunda GPT-Live, görevi anlık olarak arka planda çalışan GPT-5.5 gibi en güçlü sınır modellere devrediyor.

Yapay zekâ arka planda web araması yaparken veya karmaşık bir problemi çözerken sizinle sohbet etmeye devam edebiliyor.

Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre akıl yürütme seviyesini; hızlı yanıtlar için Instant (Anında), daha derin analizler içinse Medium veya High olarak seçebiliyor.

KONUŞURKEN EKRANDA GÖRSEL KARTLAR BELİRECEK

Yeni ChatGPT Voice deneyimi, sesin yanına görsel zenginlikleri de ekliyor. Sohbet esnasında hava durumu, borsa grafikleri veya spor skorları gibi konular geçtiğinde, konuşma akışı bölünmeden ekran üzerinde görsel bilgi kartları (widgets) belirecek. Ayrıca sesli sohbet penceresinin içine fotoğraflar ve dosyalar da dahil edilebilecek.

KİMLER, HANGİ MODELİ KULLANACAK?

OpenAI, yeni nesil ses modellerini üyelik tipine göre varsayılan olarak şu şekilde dağıtıyor:

GPT-Live-1: Go, Plus ve Pro gibi ücretli abonelik planına sahip kullanıcılar için varsayılan model olacak.

GPT-Live-1 mini: Ücretsiz katmandaki kullanıcılar için optimize edilmiş, yine aynı çift yönlü iletişim tarzını koruyan hafifletilmiş sürüm olarak sunulacak.

Önemli Eksiklik (Lansman Notu): GPT-Live modelleri ilk etapta canlı video aktarımı ve ekran paylaşımını desteklemiyor. Eğer kameranızı bir nesneye doğrultup yapay zekâ ile konuşmak veya ekranınızdaki kod hatasını sesli analiz ettirmek istiyorsanız, ChatGPT ayarlarından bir önceki sürüm olan Gelişmiş Sesli Mod (Advanced) seçeneğine manuel olarak geçiş yapmaya devam etmeniz gerekiyor.