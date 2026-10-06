Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Microsoft'ta yaklaşık 20 yıl boyunca teknik ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan, son olarak haziran ayına kadar Copilot CTO’luğu ve Superintelligence ekibinde temel model geliştirme rollerini üstlenen Pedram Rezaei, Amazon Web Services (AWS) bünyesine geçti. Rezaei, AWS'nin "Agentic AI and Emerging Technologies" grubunda seçkin mühendis olarak görev alacak.

ODAK NOKTASI: AI AJANLARI VE YENİ NESİL KODLAMA ARAÇLARI

Amazon’un Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Swami Sivasubramanian tarafından duyurulan transfere göre Rezaei, öncelikli olarak Quick ve Kiro ürünlerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yapay zeka destekli üretkenlik asistanı Quick’in kullanıcı sayısı ikinci çeyrekte dört katına çıkarken, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Kiro’nun kullanıcı tabanı ise iki kat büyüme kaydetti.

AMAZON'UN YAPAY ZEKA STRATEJİSİ GÜÇLENİYOR

Yapay zeka yatırımlarını yalnızca temel modellerle sınırlamayıp doğrudan kullanıcı etkileşimli AI ajanlarına yönlendiren Amazon; Bedrock platformu, kodlama araçları ve akıllı yazılımlar üzerinden pazar payını artırmayı hedefliyor. Microsoft öncesinde Bing ve Dynamics 365 gibi büyük projelerde kritik roller üstlenen Rezaei'nin, bu stratejinin yürütülmesinde kilit rol oynaması bekleniyor.