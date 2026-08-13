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Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic, yayınlanmamış yeni yapay zekâ modelinin asal sayıların dağılımıyla doğrudan ilişkili olan ve 150 yıldır çözülemeyen Riemann Hipotezi üzerinde kayda değer bir ilerleme sergilediğini duyurdu. Clay Matematik Enstitüsü tarafından çözümü için 1 milyon dolar ödül konulan devasa problemi tek başına tamamen çözememiş olsa da model, matematikçilerin daha önce denemediği yepyeni yaklaşımlar ve sınırlar geliştirmeyi başardı.

60 FARKLI AJANLA 31 MİLYON TOKEN’LIK MESAİ

Bir Anthropic çalışanının modele problemi "gerçekten çözmeyi denemesi" yönündeki talimatının ardından yapay zekâ, yaklaşık bir buçuk gün boyunca kendi başına çalıştı. Süreç boyunca görevi 60 farklı alt ajana bölen sistem, toplamda 31 milyon çıktı tokenı harcayarak 650 farklı matematiksel fikri test etti.

Ajanların bir kısmı fikri geliştirip araştırma makalesini hazırlarken, bir kısmı ise ortaya konan argümanların doğruluğunu kontrol etti.

MATEMATİKÇİLER VE LEAN YAZILIMI TARAFINDAN DOĞRULANDI

Yapay zekânın Riemann zeta fonksiyonunun köklerine dair geliştirdiği yeni matematiksel sınırlar ve teorik argümanlar, ilk olarak Anthropic bünyesindeki matematikçiler tarafından kontrol edildi.

Elde edilen sonuçlar daha sonra açık kaynaklı matematiksel ispat yardımcısı "Lean" yazılımı kullanılarak doğrulanıp kayıt altına alındı.