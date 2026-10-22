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Kaynak: AA

Axios'un aktardığı habere göre siber güvenlik firması Frenos tarafından gerçekleştirilen çalışma, yapay zeka modellerinin endüstriyel sistemlere yönelik karmaşık saldırı senaryoları kurgulayabildiğini gösterdi. Araştırma sonuçları, kritik altyapıların siber savunmasını güçlendirmek için zamanın hızla daraldığına dikkat çekiyor.

TEST EDİLEN MODELERİN BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışma kapsamında araştırmacılar, su arıtma süreçlerini kontrol eden yazılımlar dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sistemlere yönelik saldırı planlama yeteneklerini ölçmek amacıyla 10 farklı yapay zeka modelini teste tabi tuttu. Test edilen modellerden üçü, denemelerin yaklaşık yüzde 90'ında başarılı saldırı planları kurgulamayı başardı.

Modellerin genel performansları arasında belirgin farklar gözlemlenirken, en gelişmiş yeteneklere sahip olarak değerlendirilen üç modelin tam başarı oranları yüzde 17,9 ile yüzde 31,9 arasında değişim gösterdi. Araştırmada kullanılan modellerin isimleri ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

BİNLERCE TESTLE SALDIRI ADIMLARI ÖLÇÜLDÜ

Yaklaşık 17 bin testin yürütüldüğü kapsamlı araştırmada, modellerin uçtan uca eksiksiz saldırı planları oluşturma becerisini sınayan 2 bin 520 özel denemeye yer verildi. Senaryolarda modellerden, potansiyel hedeflere ilişkin verileri analiz ederek belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken adım adım saldırı haritalarını çıkarmaları talep edildi.

Su sistemleri, enerji hatları ve üretim tesisleri gibi kritik altyapılar, uzun süredir devlet destekli korsanların ve siber suç gruplarının ana hedefleri arasında bulunuyor. Geleneksel kurumsal bilgisayar ağlarına kıyasla endüstriyel kontrol sistemleri, beklenmedik veri trafiğine ve dış komutlara karşı son derece hassas bir yapı sergiliyor. Bu hassasiyet nedeniyle, başarısızlıkla sonuçlanan bir saldırı girişimi dahi hayati operasyonların tamamen durmasına yol açabiliyor.