Kaynak: İHA

Ocak 2023 ile Mart 2026 yılları arasında Amazon'da yayımlanan 14 bin 419 bağımsız e-kitap üzerinde gerçekleştirilen araştırma, sektördeki dönüşümü rakamlarla gözler önüne serdi. Yapılan incelemeler sonucunda, incelenen e-kitapların yaklaşık yüzde 20'sinde metnin en az yüzde 25'lik kısmının yapay zekâ tarafından üretildiği belirlendi. Başka bir deyişle, platformdaki her beş kitaptan biri yoğun miktarda yapay zekâ içeriği barındırıyor.

SATIŞLAR YÜKSELDİ, GELİR DÜŞTÜ

Yaklaşık 500 bin e-kitabı kapsayan geniş veri seti analiz edildiğinde, pazardaki kitap sayısının kazançtan çok daha hızlı büyüdüğü tespit edildi. Araştırma döneminde satılan kitap sayısı 19,2 katlık devasa bir artış gösterirken, elde edilen toplam gelir yalnızca 8,9 kat artabildi. Piyasaya giren aşırı arz nedeniyle pasta küçülürken, kitap başına düşen ortalama kazanç birçok kategoride sert bir düşüş kaydetti.

NİCELİK NİTELİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yapay zekâ üretimi kitaplar tekil bazda düşük satış rakamlarına ulaşsa bile bu durum içerik üreticileri için bir başarısızlık anlamı taşımıyor. Sıfıra yakın maliyetle yüzlerce hatta binlerce içerik üreten kişiler, toplamda elde ettikleri küçük kâr paylarıyla gelir modeli oluşturmayı başarıyor. "Niceliğin niteliğe galip geldiği" bu yeni sistemde, tek bir esere aylarını veren gerçek yazarlar ise büyük bir haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor.