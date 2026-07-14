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Kanada merkezli bilgi ve teknoloji şirketi, hukuk, vergi ve düzenleyici hizmetlerde kullandığı yapay zekâ çözümlerini genişletmek amacıyla mühendislik ekiplerini yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşüm kapsamında bazı görevler kaldırılırken, şirketin ihtiyaç duyduğu uzmanlık profili de değişiyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR 500 KİŞİYE ULAŞABİLİR

Thomson Reuters, mühendislik organizasyonunda sınırlı sayıda pozisyonun kaldırılacağını resmi olarak doğruladı. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre bu sayı en fazla 500 çalışana kadar çıkabilecek.

Yapılacak düzenlemenin dünya genelindeki teknoloji ekiplerini kapsadığı belirtilirken, Reuters Haber Ajansı'nın gazetecilik kadrolarının bu süreçten etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 1,8'İ ETKİLENEBİLİR

Şirketin 2025 faaliyet raporuna göre Thomson Reuters'ın dünya genelinde yaklaşık 27 bin 100 çalışanı bulunuyor. Planlanan işten çıkarmaların 500 kişiye ulaşması halinde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 1,8'i bu süreçten etkilenecek.

Operasyon ve teknoloji departmanında ise yaklaşık 9 bin 400 kişi görev yapıyor. En yüksek senaryoda yapılacak kesinti, bu birimde çalışanların yaklaşık yüzde 5,2'sine karşılık geliyor.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI HIZ KAZANIYOR

Son dönemde hukuk, muhasebe, vergi ve mevzuat alanlarında yapay zekâ destekli araştırma, belge analizi ve iş akışı çözümlerine yatırım yapan Thomson Reuters, kaynaklarını müşteri ihtiyaçlarının hızla değiştiği alanlara yönlendiriyor.

Şirket sözcüsü, özellikle hukuk ve düzenleyici hizmetlerde müşterilerin beklentilerinin farklılaştığını belirterek yatırım önceliklerinin buna göre yeniden belirlendiğini ifade etti.

Bu gelişme, yapay zekânın yalnızca rutin ofis işlerini değil, yazılım geliştirme ve mühendislik süreçlerini de önemli ölçüde dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Kod üretimini hızlandıran üretken yapay zekâ araçları sayesinde şirketler daha küçük ekiplerle aynı projeleri yürütebilir hale gelirken, çalışanlardan beklenen teknik yetkinlikler de değişiyor.

250'DEN FAZLA YENİ MÜHENDİS İSTİHDAM EDİLECEK

Yeniden yapılanma yalnızca kadro azaltımını içermiyor. Thomson Reuters, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 250'den fazla yeni mühendislik pozisyonu açacağını da duyurdu.

Yeni işe alımların büyük bölümünün kıdemli yazılım mühendisleri ile yapay zekâ teknolojileri konusunda uzman isimlerden oluşması bekleniyor. Böylece şirket, genel mühendislik kadrolarını küçültürken yapay zekâ odaklı uzmanlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket ayrıca işten çıkarılacak çalışanlara geçiş sürecinde çeşitli destek programları sunacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Thomson Reuters'ın kararı, teknoloji sektöründe devam eden yeniden yapılanma dalgasının son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Layoffs.fyi verilerine göre 2026 yılı içerisinde 228 teknoloji şirketinde yaklaşık 120 bin kişi işini kaybetti. Aynı dönemde Meta, Amazon, Microsoft, Oracle ve birçok teknoloji şirketi yapay zekâ yatırımlarını artırırken bazı departmanlarında çalışan sayılarını azalttı.

Uzmanlara göre şirketler, milyarlarca dolarlık veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarını finanse edebilmek için operasyonel maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.

İSTİHDAM TAMAMEN AZALMIYOR, NİTELİĞİ DEĞİŞİYOR

Thomson Reuters'ın aynı anda hem yüzlerce pozisyonu kapatıp hem de yüzlerce yeni mühendis alacak olması, teknoloji sektöründeki istihdamın yön değiştirdiğini gösteriyor.

Şirketler artık daha az sayıda genel mühendisle çalışmayı tercih ederken; yapay zekâ modellerini ürünlere entegre edebilen, karmaşık iş süreçlerini tasarlayabilen ve ileri düzey teknik uzmanlığa sahip mühendisler çok daha fazla talep görüyor. Yapay zekâ, istihdamı tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri yeniden tanımlıyor.