Şirketlerin yeni hamleleri, yarışta frene basmak yerine performans artışını daha uygun fiyatlarla sunma rekabetinin hız kazandığını ortaya koydu.

ANTHROPIC OPUS 5.5 İLE MALİYETLERİ YÜZDE 40 AZALTIYOR

Anthropic, özellikle kod geliştirme ve karmaşık bilgi işleme süreçlerine odaklanan üst seviye modeli Opus 5.5'i kullanıma sundu. Yeni modelin bazı performans testlerinde OpenAI’ın GPT-6 Astra modelini geride bıraktığı ifade ediliyor.

Performans artışının yanı sıra fiyatlandırmada da indirime giden şirket, Opus 5.5 için 1 milyon girdi token bedelini 4 dolar, çıktı token bedelini ise 20 dolar olarak belirledi. Önceki sürüme göre yüzde 20 ucuzlayan modelde, ajans tabanlı işlemler için kritik olan önbellek okuma maliyetleri ise yüzde 60 düşürülerek 0,20 dolara çekildi. İş yükünü azaltan verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte toplam maliyet avantajının yüzde 40'a ulaştığı kaydedildi. Sıkı güvenlik tedbirlerini koruyan Anthropic, yüksek riskli talepleri eski modellere yönlendiren güvenlik altyapısını bu modelde de sürdürüyor.

OPENAI GPT-6 SOL VE LUNA İLE FİYATLARI YARI YARIYA İNDİRDİ

OpenAI ise amiral gemisi GPT-6 ailesini genişleterek yüksek hızlı ve düşük maliyetli GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna modellerini duyurdu. Ailenin en güçlü seçeneği Astra’nın eğitim teknikleriyle geliştirilen modeller, performans çizgisini yukarı taşırken servis fiyatlarını yarı yarıya düşürdü.

Yeni fiyatlandırmaya göre GPT-6 Sol modelinin API ücreti 1 milyon girdi için 2 dolar, çıktı için 10 dolar olarak belirlendi. Serinin en hızlı ve hafif üyesi olan GPT-6 Luna ise 1 milyon girdi için 0,10 dolar, çıktı için 0,50 dolar gibi rekor düşük fiyat seviyelerine çekildi.