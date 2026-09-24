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Birkaç ay içinde dünya genelinde 10 bin kuruluşa ait 12 bin Microsoft hesabını ele geçiren platform, hedeflerin doğrudan yapay zeka tarafından analiz edilip belirlenmesiyle siber güvenlik dünyasında yeni bir tehdit boyutunu gözler önüne serdi.

SİBER SUÇLULAR İÇİN A'DAN Z'YE DOLANDIRICILIK PLATFORMU

Şubat ayında Telegram kanallarında pazarlanmaya başlayan EvilTokens, 1.500 dolarlık katılım ücreti ve aylık 500 dolarlık abonelik modeliyle çalışıyordu. Hesap ele geçirme süreçlerini otomatikleştiren platform; sahte e-postaların gönderilmesi, kullanıcıların zararlı bağlantılara yönlendirilmesi ve ele geçirilen verilerin analiz edilmesi gibi adımları tek merkezden yönetiyordu. Saldırganlara organizasyonlara özel inandırıcı dolandırıcılık senaryoları da sunan sistem, siber suç süreçlerini bir yazılım hizmetine dönüştürdü.

YAPAY ZEKA E-POSTALARI İNCELEYİP HEDEF SEÇTİ

EvilTokens’ın merkezindeki yapay zeka destekli sohbet sistemi, ele geçirilen e-posta kutularını tarayarak şirket içi hiyerarşiyi, güven ilişkilerini ve finansal yetkilileri tespit ediyordu. Aynı anda 5 bin e-posta kutusunu analiz edebilen yapay zeka; para transferi yetkisine sahip çalışanlar ile yöneticilerini belirliyor, kılığında girilebilecek kişileri seçiyor ve en inandırıcı sahte mesaj senaryolarını hazırlıyordu. Bu sayede normal şartlarda günlerce sürecek derin analizler, dakikalar içinde saldırganların önüne hazır olarak sunuluyordu.

PAROLA ÇALINMADAN HESAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Platform, geleneksel şifre hırsızlığı yerine Microsoft’un cihaz koduyla kimlik doğrulama sürecini (Device Code Authentication) suistimal etti. Saldırganlar, kurbanları özel hazırlanmış yönlendirme sayfaları üzerinden Microsoft'un resmi giriş ekranında cihaz kodu girmeye ikna etti. Kullanıcılar işlemi sıradan bir doğrulama adımı zannederken, arka planda saldırganların cihazları hesaba yetkili olarak eklendi ve şifreye gerek kalmadan oturum jetonları (tokens) ele geçirildi.

KÜRESEL OPERASYONLA BİRÇOK ALAN ADI KAPATILDI

Aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya'nın bulunduğu çok sayıda ülkede finans, sağlık, inşaat, gayrimenkul ve yükseköğretim sektörlerini hedef alan saldırı ağına karşı dev bir adım atıldı. Microsoft, siber güvenlik ortaklarıyla birlikte platforma ait 50 internet sitesine el koydu ve 150'den fazla alan adını erişime kapattı. İngiltere Metropolitan Polisi ise operasyon kapsamında sistemin yürütülmesiyle bağlantılı iki kişiyi gözaltına aldı.