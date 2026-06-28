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Sektörde yaşanan maliyet artışlarının geçici olmayacağı yönündeki değerlendirmeler güç kazanırken, teknoloji şirketleri bu durumun etkilerini ürün fiyatlarına yansıtmaya başladı.

Apple, artan bellek ve depolama maliyetleri nedeniyle iPad ve MacBook modellerinde fiyat artışına gittiğini duyurdu. Şirket, özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının talep baskısını artırdığını belirtti.

Lenovo, RAM fiyatlarının uzun vadede eski seviyelerine dönmesinin beklenmediğini açıkladı. Şirket yetkilileri, 2030 sonrasına kadar sürebilecek bir denge değişiminden söz ederek, fiyatların kriz öncesine kıyasla daha yüksek kalacağını ifade etti.

Microsoft ise Xbox konsollarında yaşanan fiyat artışlarının temel nedeninin bellek maliyetlerindeki sert yükseliş olduğunu açıkladı. Şirket, depolama ve RAM maliyetlerinin 2,5 katın üzerine çıktığını, bu artışın 2027’ye kadar daha da yükselebileceğini bildirdi.

Oyun konsollarının düşük kâr marjıyla satıldığını hatırlatan Microsoft, yükselen bellek maliyetlerinin mevcut iş modelini zorladığını belirtti.

Bellek üreticisi Micron ise bazı büyük müşterilerin geçmişte RAM fiyatlarını agresif biçimde aşağı çekmeye çalıştığını, bunun da sektörde yatırım planlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Şirket, fiyat baskısının üretim kapasitesi ve kârlılık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydetti.

Sektör genelinde yapay zekâ uygulamalarına yönelik yoğun talep devam ederken, uzmanlar RAM fiyatlarında kısa vadede düşüş beklenmediğini belirtiyor.