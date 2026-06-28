Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti

Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup etabının sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar kesinleşti.

Kaynak: AA
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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 1

Tarihinde ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasında toplam 72 karşılaşma oynandı.

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 2

Mücadelelerin tamamlanmasının ardından, turnuvada yoluna devam edecek 32 takım netlik kazandı.

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 3

Yeni format kapsamında son 32 turunda, 12 grupta ilk iki sırayı alan ülkeler ile en iyi üçüncüler arasından yükselen 8 takım mücadele edecek.
Bu turda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 4

28 Haziran Pazar

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 5

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 6

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 7

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 8

2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 9

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

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Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti - Resim: 10

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

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