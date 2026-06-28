Tarihinde ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasında toplam 72 karşılaşma oynandı.
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri netleşti
2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup etabının sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar kesinleşti.Kaynak: AA
Mücadelelerin tamamlanmasının ardından, turnuvada yoluna devam edecek 32 takım netlik kazandı.
Yeni format kapsamında son 32 turunda, 12 grupta ilk iki sırayı alan ülkeler ile en iyi üçüncüler arasından yükselen 8 takım mücadele edecek.
Bu turda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
28 Haziran Pazar
Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi:
Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00
Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30
30 Haziran Salı:
Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba:
Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00
Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe:
ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00
İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma:
Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi:
Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30