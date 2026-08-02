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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'daki orman yangınlarında ekipler alevlerle zamana karşı mücadele ederken, Göcek Tüneli'ne ilişkin peş peşe gelen iddialar tartışma yarattı.

YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARINDAN GEÇİŞ ÜCRETİ İSTENDİĞİ İDDİASI

Muğla Merkez TV'nin gündeme taşıdığı iddiaya göre, yangın bölgesine sevk edilen orman yangını söndürme araçları Göcek Tüneli'nden ücretsiz geçirilmedi ve ekiplerden geçiş ücreti istendi.

Bu sebeple bazı araçların kilometrelerce uzayan eski dağ yolunu kullanarak yangın bölgesine ulaşmaya çalıştığı iddia edildi.

TOMA ARACINDAN GEÇİŞ ÜCRETİ TAHSİL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Muğla Gazetesi de vatandaşlar tarafından kaydedildiği belirtilen görüntülerde, jandarmaya ait bir TOMA aracının Göcek Tüneli'ndeki ücretli gişeden geçtiğini ve araçtan geçiş ücreti tahsil edildiğinin iddia edildiğini haberleştirdi.

Haberde, iddianın doğru olması halinde kamu güvenliği için görev yapan resmi araçlardan hangi yasal düzenleme kapsamında ücret alındığının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Her iki iddia da sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar özellikle yangınla mücadele eden araçların hiçbir engelle karşılaşmadan geçiş yapabilmesi gerektiğini belirterek, "Arazözleri geçirin, parasını biz ödeyelim" yorumlarında bulundu.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddialarla ilgili Göcek Tüneli işletmesinden ya da yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi için hem yangın söndürme araçlarına hem de resmi güvenlik araçlarına yönelik geçiş uygulamasına ilişkin açıklama bekleniyor.