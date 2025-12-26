İktidara yakın yandaşlar arasında medya savaşları başladı. Ahmet Hakan’ın ‘gazeteciler değil, AKP’li vekiller ekranlarda partiyi savunsun’ çıkışına Hande Fırat’tan ‘siyasi tartışma programına siyasiler çıksın’ yorumu gelmişti. Zafer Şahin ise Fırat’ın yazısına tepki gösterdi. Tartışmalara son olarak AKP’li eski vekil Şamil Tayyar da dahil oldu.

İLK FİTİLİ AHMET HAKAN ATEŞLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan, AKP’li vekillere de sitemde bulunmuştu. Hakan, son zamanlarda vekillerin iktidarı savunmada yetersiz kaldığını bu iş yükünün ise yandaş gazetecilere kaldığından dert yandı. Hakan, “Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda. İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır” demişti.

HANDE FIRAT: SİYASİ TARTIŞMA PROGRAMINA SİYASİLER ÇIKSIN

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da köşe yazısında siyasilere çağrıda bulunarak, şunları dile getirmişti:

“İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun, hepimiz çizgiyi aştık! Tartışma programlarına artık işin gerçek sahipleri yani siyasiler çıksın.

Televizyon kanallarında partisinin görüşünü anlatması gereken siyasetçiler tartışma programlarına genel olarak ya çıkmıyor ya da çağrılmıyor. Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor.

Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. Buradan çağrım tartışma programlarına artık işin gerçek sahipleri yani siyasiler çıksın. Gazeteciler de o partinin, bu partinin gazetecisi diye etiketlenmesin.”

ZAFER ŞAHİN'DEN HANDE FIRAT'IN YAZISINA TEPKİ

AKP'li yazar Zafer Şahin ise Hande Fırat’ın yazısına tepki göstererek artık CNN Türk'e çıkmayacağını duyurdu.

ŞAMİL TAYYAR: SORUN, AK PARTİ/MEDYA İLİŞKİSİNDEN DAHA BÜYÜK

Ahmet Hakan’ın başlattığı tartışmayı Hande Fırat’ın sürdürmesi ve Zafer Şahin’in tepki göstermesine AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan çarpıcı yorum geldi. Tayyar ‘topyekün seferberlik’ diyerek şunları söyledi:

“AK Parti’yi kim savunsun?

Gazeteciler mi siyasiler mi?

Ahmet Hakan’ın başlattığı tartışmayı Hande Fırat sürdürmüş, Zafer Şahin tepki göstermiş.

Aslında bu tartışma yeni değil, daha önce de periyodik olarak gündeme gelmişti. Medya ve Tanıtım Başkanlığı her el değiştirdiğinde konuşulur, sonra unutulur. Yine unutulur, ayrıca çok geç.

Siyasi kutuplaşmanın çok sertleştiği, toplumsal fay hatlarının kırılganlaştığı, kurulların/bireylerin saflaştığı, medyanın ayrıştığı, izlerin karıştığı ortamda anlamı da yok zaten.

Sorun, AK Parti/Medya ilişkisinden daha büyük. Türkiye’nin ihtiyacı, medyanın restorasyonu değil kentsel dönüşümdür. Kurumlar, kurullar, kurallar yerli yerine ve ahenkle oturtulmadan sistemin bir köşesine fırçayla dokunmanın hiçbir yararı olmaz. Bunun için topyekün seferberlik lazım.”

SAYMAZ DA ERDOĞAN'IN TALİMATINI YAZMIŞTI

Halk TV yazarı İsmail Saymaz da köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bundan böyle AKP’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacağını iddia etmişti.