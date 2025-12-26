Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Asgari haksızlığa karşı ‘hemen sandık’ çağrısı

Açlık sınırının altında açıklanan maaşa tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar, sendikalar ayağa kalkarken, “Başka bir yol yok” denilerek meydanlardan erken seçim talepleri yükseliyor

MÜCADELE YILI OLACAK

İktidarın asgari ücreti 28 bin 75 olarak belirlemesine tepkiler çığ gibi. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, Beyoğlu'nda bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde açlık sınırı altında belirlenen asgari ücreti protesto etti. DiSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Adeta yangından mal kaçırır gibi, işçinin, emekçinin hiç görüşünü almadan kendi Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği rakamlara bile uymadan açlık sınırının altında bir ücret ortaya atılıverdi. Yeni yıla işçiler, emekçiler kızgınlıkla giriyor. 2026 yılı Türkiye’de, anlaşılan o ki Cumhur İttifakı’nı iktidardan indirmek için emekçilerin, emeklilerin mücadele yılı olacak” dedi.

ARTIK SEÇİM İSTİYORUZ

Vatandaşlar da eylemde erken seçim çağrısı yaparak, "Adalet istiyoruz, seçim istiyoruz. Sandık istiyoruz artık. Bıktık, yeter" diyerek iktidara seslendi. Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ise "Artan hayat pahalılığı ve fahiş kira bedelleri karşısında emekçiler her geçen gün daha da zorlanırken; iğneden ipliğe her şeye yüzde 50 ila yüzde 100 oranında zam yapılmışken, asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılması, asgari ücretliyle alay etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Tüm emek örgütlerini ve konfederasyonları, insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Bunun başka yolu yok" açıklaması yaptı.

HALKA 'SEN AÇ KAL’ DENİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla yeni asgari ücretin bağdaşmadığını, çarşı, pazarda fiyatların da bunu ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Acı gerçekler rakamlarla böylesine ortadayken, 28 bin liralık asgari ücret açıklamak matematikle de, çarşı-pazarın hakikatiyle de, vicdanla da yan yana gelmemektedir. Emek düşmanı politikaların acı meyvesi olarak asgari ücret, ülkede genel ücret haline getirilmişken enflasyonun yakıcılığı görmezden gelerek belirlenen asgari ücret, halkımıza 'sen aç kal’ demekten başka bir şey değildir" ifadelerine yer vererek, emekçinin sandıkta bunun hesabını soracağı vurgulandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde, sendika üyesi işçiler, “Sefalete teslim olmayacağız”, ”Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganları attı.