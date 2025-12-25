AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medyadaki stratejisini değiştiriyor. Yandaşların yerin AKP’li vekillerin canlı yayına çıkarılmasını istedi.

SAYMAZ: ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, haberi verdi. Saymaz, “AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz” ifadelerini kullandı.

HAKAN: GAZETECİLER DEĞİL, AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SAVUNMALI

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan, AKP’li vekillere de sitemde bulunmuştu. Hakan, son zamanlarda vekillerin iktidarı savunmada yetersiz kaldığını bu iş yükünün ise yandaş gazetecilere kaldığından dert yandı. Hakan, “Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda. İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır” dedi.

HANDE FIRAT: SİYASİ TARTIŞMA PROGRAMINA SİYASİLER ÇIKSIN

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da bugünkü köşe yazısında siyasilere çağrıda bulunarak, şunları dile getirdi:

“İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun, hepimiz çizgiyi aştık! Tartışma programlarına artık işin gerçek sahipleri yani siyasiler çıksın.

Televizyon kanallarında partisinin görüşünü anlatması gereken siyasetçiler tartışma programlarına genel olarak ya çıkmıyor ya da çağrılmıyor. Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor.

Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. Buradan çağrım tartışma programlarına artık işin gerçek sahipleri yani siyasiler çıksın. Gazeteciler de o partinin, bu partinin gazetecisi diye etiketlenmesin.”