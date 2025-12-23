İktidara yakınlığı ile bilinen Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında hem AKP’li vekillere hem de yandaş gazetecileri eleştirdi.

'HEPSİ BAŞSAVCILIĞIN GAYRİ RESMİ SÖZCÜSÜ POZLARINDA'

Mehmet Akif Ersoy dosyasına dair pek çok yandaş isimler kulis bilgileri paylaştı. Bunların başında Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Sabah gazetesi geliyor. ‘o da alınacak bu da alınacak’ iddialarına ise yandaş Ahmet Hakan’dan sert bir dille eleştiri geldi.

Hakan, “Sıra falancaya geldi”, “Onu da ifadeye çağıracaklar”, “Sırada 150 kişi var” falan diyerek isimler veriyorlar, adresler tarif ediyorlar. Hepsi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gayri resmi sözcüsü pozlarında” tepkisinde bulundu.

'AK PARTİ’Yİ GAZETECİLER DEĞİL, AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ SAVUNMALI'

Kendi mahallesi dışında Ahmet Hakan, AKP’li vekillere de sitemde bulundu. Hakan, son zamanlarda vekillerin iktidarı savunmada yetersiz kaldığını bu iş yükünün ise yandaş gazetecilere kaldığından dert yandı.

Hakan, “Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda. İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır” dedi.