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Kaynak: DHA

Pasifik Ateş Çemberi kuşağında yer alan Endonezya’dan korkutan bir haber geldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

YANARDAĞ 3 KEZ PATLADI

Açıklamada, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ile 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü ifade edildi. Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin ‘3’üncü seviye’ olduğu kaydedildi. Yetkililer, bölge sakinlerine krater çevresinden uzak durmaları uyarısında bulundu.