Konya’nın işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen bir sosyal deney, izleyenlerin göğsünü kabarttı. Cadde üzerindeki bir bankın kenarına, gelişigüzel ve yan yatmış bir şekilde bırakılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, yoldan geçenlerin dikkatini çekmek üzere konumlandırıldı. Bırakılan gizli kamera ise o esnada vatandaşların vereceği tepkileri saniye saniye kaydetmeye başladı. Ortaya çıkan görüntüler, izleyen herkesi derinden etkiledi ve duygusal anlar yaşattı.

YEDİDEN YETMİŞE TEK YÜREK: "O" TABLO YERDE KALMADI

Görüntülerde, caddeden geçen ve durumu fark eden neredeyse hiçbir vatandaşın portreye kayıtsız kalmadığı görüldü. Küçük çocuklardan yaşlılara, öğrencilerden işçilere kadar toplumun her kesiminden insan, bankın yanından geçer geçmez adeta tek bir refleksle hareket etti.

Hemen hemen herkes durarak yan yatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini özenle düzeltti. Portrenin tozunu silkeleyenler, onu daha korunaklı ve yüksek bir yere yerleştirmeye çalışanlar kameraya yansıdı. Vatandaşların gösterdiği bu yüksek hassasiyet ve milli değerlere olan sarsılmaz bağlılık, caddeden geçen diğer insanların da takdirini topladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Görüntülerin dijital platformlarda ve haber sitelerinde yayınlanmasının ardından, Konya'da yaşanan bu vefa dolu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, videodaki vatandaşların gösterdiği bu samimi tepkiyi överken, "Atatürk sevgisinin ve saygısının bu topraklarda asla bitmeyeceğinin en güzel kanıtı" şeklinde yorumlar yapıldı. Yediden yetmişe herkesin ortak bir değerde nasıl hızla kenetlenebildiğini gösteren video, beğeni toplamaya devam ediyor.