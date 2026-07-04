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Kaynak: İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesindeki ormanlık alandan yaklaşık 3 gündür hayvan sesi geldiği ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, bölgeye arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi. İhbar üzerine Yalova AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ES-AK Arama Kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yoğun bitki örtüsüyle kaplı ve oldukça sarp olan arazide titiz bir arama çalışması gerçekleştiren ekipler, sesin eski bir su kuyusundan geldiğini tespit etti. Kuyunun içerisine düşerek mahsur kaldığı belirlenen köpeğe ulaşmak için ekipler hemen harekete geçti.

Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü başarılı operasyonla mahsur kaldığı yerden çıkarılan yorgun köpeğin ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Sedye yardımıyla sarp araziden güvenli bölgeye taşınan hayvan, gerekli tedavi ve bakım işlemlerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Çınarcık Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne nakledildi. Kurtarılan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.