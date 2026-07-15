Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yalova'nın en işlek noktalarından İstanbul Caddesi'nde içme suyu ana boru hattında patlama meydana geldi. Patlayan hattan fışkıran su kısa sürede caddeyi göle çevirirken 4 iş yerinde su baskını yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu çekpas ve süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Su baskını nedeniyle iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Olay yerine belediye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika sonra geldiğini iddia eden esnaf Ziya Koçal, geç müdahale nedeniyle iş yerinde ciddi zarar meydana geldiğini söyledi. Koçal, ekiplerin daha erken müdahale etmesi halinde zararın bu kadar büyük olmayacağını savundu.

Cadde üzerindeki bir giyim mağazasının işletmecisi Ayşe Korkmaz da bölgede altyapıyla ilgili uzun süredir sorun yaşandığını belirterek, "Burası zaten sıkıntılı bir bölgeydi. Sonunda su borusu patladı. Dükkanım rezalet durumda. Toplam 4 iş yeri zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri patlayan hatta müdahale ederek su akışını keserken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Yaşanan durum nedeniyle bölgede su kesintisine gidilirken İstanbul Caddesi trafiğe kapandı.