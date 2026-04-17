Olay, saat 23.00 sıralarında Ay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.