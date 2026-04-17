Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atandığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara'yı Emlak Katılım Bankası satın aldı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı. İhale için muhammen bedel 4.27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti. PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler ihalesini Emlak Katılım Bankası kazandı.

SPK bülteninde yer alan devir işlemiyle ilgili açıklama şöyle:

"Papara Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yılın mayıs ayında operasyon düzenlenen Papara’nın bazı yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarılırken PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Hazırlanan iddianamede ise 25 şüpheli hakkında 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Operasyon sonrası iptal edilen faaliyet izni, Merkez Bankası tarafından yeniden verilmişti.